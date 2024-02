Apel do ministra

Msze święte dla singli w Krakowie odbywają się w kościele św. Barbary na placu Mariackim w każdy ostatni wtorek miesiąca od września do czerwca. Po zakończeniu liturgii w budynku Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5 organizowane są zabawy taneczne. Co ciekawe, muzyczną playlistę układa ks. Krzysztof Wąs, a wśród serwowanych przez niego hitów znajdują się między innymi utwory: Kultu, Lady Pank, Jennifer Lopez, czy Enrique Iglesiasa. Przekrój muzyczny jest więc bardzo szeroki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Msze święte dla singli już teraz cieszą się dużym powodzeniem, a w spotkaniach chcą uczestniczyć kolejne osoby. Niektóre z nich zastanawiają się, czy msze dla singli w Krakowie odbywają się także w Wielkim Poście. Sprawdziliśmy to!

Msza święta dla singli z modlitwą o męża i żonę odbędzie się w najbliższy wtorek, 27 lutego o godz. 18.00 w krakowskim kościele św. Barbary. W tym przypadku nic się nie zmienia, ponieważ utrzymana została tradycja spotkań w ostatni wtorek miesiące. Ze względu na pokutny charakter Wielkiego Postu po liturgii nie zostanie zorganizowana potańcówka. W zamian ks. Robert Woźniak wygłosi konferencję pt. "Czy życie ma sens?".

Kalendarz na marzec nie jest jeszcze znany, ale można się spodziewać, że również wtedy nie zostanie zorganizowana potańcówka, a zabawy taneczne wrócą dopiero w kwietniu. Poniżej dalsza część artykułu.

Msza święta dla singli w Krakowie

Kto może uczestniczyć w mszach świętych dla singli?

Msze święte dla singli są dedykowane przede wszystkim osobom niebędącym w związkach i szukającym drugiej połówki. W liturgii może uczestniczyć każdy kto skończył 18 lat. Archidiecezja krakowska informuje, że w spotkaniach biorą udział zarówno licealiści, jak i osoby po 50., a nawet 60. roku życia.