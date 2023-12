Święta, ferie, Sylwester w Zakopanem? Ważne informacje, zmiany pod Kasprowym!

Dojazd do Kuźnic częściowo przywrócony! Ważna informacja dla turystów, którzy wybierają się do Zakopanego na ferie. Ferie w Tatrach, ferie w Zakopanem

Jedziesz do Zakopanego na ferie, Boże Narodzenie lub planujesz Sylwestra w Zakopanem? Uwaga - władze miasta mają bardzo ważny komunikat dla turystów. Jeśli zamierzasz wybrać się do Kuźnic, a także dalej do kolejki na Kasprowy Wierch, lepiej zawczasu zorientuj się, jak tam trafić, bo z powodu remontów sytuacja jest tam dynamiczna! Jak informuje Urząd Miasta Zakopane, od 16 grudnia na okres świąt oraz ferii został częściowo przywrócony dojazd do Kuźnic dla komunikacji zbiorowej oraz taksówek na tymczasowy plac przy pomniku „Prometeusz Rozstrzelany”. Z powodu przebudowy placu w Kuźnicach, dojazd pod stację kolejki linowej na Kasprowy Wierch nie jest możliwy. Do tej pory można było dojechać do skrzyżowania al. Przewodników Tatrzańskich z ul. Karłowicza, a potem trzeba było iść kilometr do stacji kolejki na Kasprowy Wierch, teraz ta droga będzie o połowę krótsza.

Nowa organizacja ruchu w rejonie Kuźnic. Kogo nie dotyczą zakazy?

„Wprowadzona zostanie obowiązująca i sprawdzona we wcześniejszym okresie turystycznym organizacja ruchu, która umożliwi dojazd dla komunikacji regularnej oraz taxi w rejonie tymczasowego placu postojowego przy pomniku +Prometeusza Rozstrzelanego+. Dojście z tymczasowego placu postojowego do dolnej stacji kolei linowej na Kasprowy Wierch oraz szlaków turystycznych prowadzących w kierunku Kalatówek, Nosala oraz Hali Gąsienicowej możliwe jest tylko pieszo ścieżkami zlokalizowanymi na obszarze siedziby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakazy nie dotyczą osób niepełnosprawnych, mieszkańców, dostawców w godzinach 6–8 i 22–6” – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Zakopane.

Sonda Lubisz piosenkę Miłość w Zakopanem? tak, uwielbiam! nie, nie przepadam czasami posłucham

QUIZ wiedzy o Zakopanem. Jak dobrze znasz polską stolicę gór? Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się słynna skocznia narciarska w Zakopanem? Wielka Krokiew Malinka Zakucie Dalej