Szokujące słowa Jędraszewskiego o rządzących! "Holokaust nienarodzonych"

Kalwaria Zebrzydowska. Abp Jędraszewski grzmiał o aborcji

W Wielki Piątek w Kalwarii Zebrzydowskiej trwają tradycyjne uroczystości upamiętniające Mękę Pańską. Na miejscu pojawiło sie tysiące pielgrzymów, do których zwrócił się metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Duchowny główną część katechezy poświęcił tematowi aborcji. Odwołał się przy tym nie tylko do nakazów religijnych, ale także do biologów, którzy wskazują na poczęcie jako moment powstania życia ludzkiego.

- Słynne powiedzenie Fiodora Dostojewskiego: "Jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone", znalazło swoje tragiczne potwierdzenie. Do tego możemy dodać jeszcze jedno stwierdzenie: jeśli Boga nie ma, to wszystko, nawet największe i najbardziej odrażające zło, da się uzasadnić i usprawiedliwić. Odnosi się to także do losów poszczególnych ludzi – zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych i niewinnych: do losów dzieci poczętych, znajdujących się jeszcze w łonach ich matek. (...) Nauki biologiczne, w tym zwłaszcza genetyka, mówią o poczętym w łonie matki dziecku jednoznacznie, z całą naukową pewnością i jednoznacznością: "oto człowiek". Tymczasem – jak dodał – ludzie odrzucający Boga jako stwórcę i dawcę życia, czy też wątpiący w jego istnienie, na wzór tłumów znajdujących się przed sądem Piłata, krzyczą do tak wielu współczesnych matek: "Zabij to dziecko! To twoje prawo!" - cytuje PAP słowa abp. Jędraszewski. Poniżej dalsza część artykułu.

Kto następcą Jędraszewskiego? W Krakowie będzie nowy biskup. Giełda nazwisk ruszyła

Abp Jędraszewski o rządzących: "usiłują zafundować kolejny Holokaust dzieci nienarodzonych"

Abp Jędraszewski zgromił polityków, którzy - jego zdaniem - godząc się na aborcję "usiłują zdobyć sobie poklask i kolejne punkty w partyjnych rankingach". Z kolei "niektórych" rządzących oskarżył o usiłowanie zafundowania Holokaustu dzieci nienarodzonych. Metropolita nie wskazał jednak, których polityków ma na myśli.

- Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. (…) My także, kochający Polskę kalwaryjscy pielgrzymi, w Wielki Piątek 2024 r., kiedy niektórzy aktualnie rządzący naszym krajem w imię wolności kobiet usiłują zafundować naszemu narodowi kolejny Holokaust dzieci nienarodzonych, z wielkim bólem powtarzamy za św. Janem Pawłem II Wielkim: "Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości" -

Sonda Jak oceniasz słowa abp Jędraszewskiego? Nie powiedział nic złego Są skandaliczne Trudno powiedzieć