Niecodzienny zakaz

W Krakowie zakazali malowania pisanek! "Proszę nie robić sobie jaj"

Magistrat w Krakowie zakazał malowania pisanek. Choć brzmi to jak żart, to faktycznie taki zakaz pod Wawelem funkcjonował. Wprowadzono go u schyłku monarchii austro-węgierskiej. - Proszę sobie ze mnie nie robić jaj - przypomina "Gazeta Krakowska" reakcję Andrzeja Kuliga na wiadomość o zakazie malowania jaj w Krakowie. Zakaz został odwołany dopiero w 2008 r.