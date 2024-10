Taka będzie pogoda we wtorek. Prognoza IMGW na 8.10.2024

Noc z poniedziałku na wtorek (7/8 października) pochmurna jedynie miejscami w zachodniej i północnej części kraju. Na północnym zachodzie możliwy słaby deszcz. Uwaga na mgły, które we wschodniej części Polski mogą ograniczać widzialność do 300 m. Duże różnice w temperaturze. Na Suwalszczyźnie zaledwie 3°C. W centrum i na południu około 7°C. Najcieplej na północnym zachodzie, gdzie termometry pokażą do 12°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, z kierunków południowych. W rejonach podgórskich porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w Tatrach do 75 km/h, a w Bieszczadach do 85 km/h - prognozuje IMGW.

We wtorek (8 października) pogodnie w całym kraju, jedynie nad morzem, a po południu również w górach więcej chmur i tam możliwy słaby deszcz. Rano gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura wzrośnie. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam od 15°C. Nad morzem i wschodzie kraju 18°C, zaś najcieplej na południu, do 22°C. - Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, na Śląsku i w Małopolsce w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-wschodni. Porywy wiatru w rejonach podgórskich do 85 km/h, wysoko w Tatrach do 100 km/h, w Bieszczadach do 110 km/h - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️SILNY WIATR 1°🟡Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i południaOd: 2024-10-08 06:00 do 2024-10-09 15:00➡️https://t.co/6QbbT2QvGd pic.twitter.com/I6I22xFtaE— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 7, 2024