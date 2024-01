Ukochana Buddy to gwiazda internetu. "Grażynka" publikuje odważne zdjęcia

Budda to jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Słynie z realizacji nieszablonowych akcji, w których... rozdaje pieniądze. O Buddzie znowu zrobiło się głośno. Udając seniora przekazał dla WOŚP 100 tys. złotych. Budda to tak naprawdę Kamil Labudda. Jego kanał Budda TV ma ponad 2 miliony subskrybentów. Wraz z rosnącą popularnością youtubera, rośnie zainteresowanie fanów jego życiem prywatnym. Internauci zastanawiają się kim jest i jak wygląda dziewczyna Buddy. Okazuje się, że mężczyzna jest związany z inną gwiazdą internetu - Grażynką (takim pseudonimem posługuje się w sieci). Kobieta ma na Instagramie ponad 370 tys. obserwatorów. Głównie publikuje zdjęcia z podróży. Natomiast tydzień temu wstawiła zdjęcie z tortem i podpisem: "It’s my birthday!". Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia Buddy oraz wybranki jego serca.

Budda został Świętym Mikołajem! Wzruszył do łez dając prezenty na ulicy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.