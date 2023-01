Wakacje będą trwały przez trzy miesiące? Górale chcą zmian i rozmawiają z ministerstwem

To zaginiony mężczyzna?

Górale chcą trzymiesięcznych wakacji. Uczniowie kończyliby rok szkolny w różnych terminach

Górale chcą, żeby letnia przerwa wakacyjna funkcjonowała na podobnych zasadach, jak ferie zimowe. Według pomysłu Stowarzyszenia Gmin Górskich RP wakacje miałyby trwać od 15 czerwca do 15 września oraz zostać podzielone na tury. Uczniowie z różnych województw kończyliby więc rok szkolny i zaczynali kolejny w różnych terminach. Taka zmiana - według autorów pomysłu - pomogłaby w rozładowaniu tłoku w górach podczas sezonu wypoczynkowego. Ten faktycznie jest duży, a miniony sezon w Tatrach był wręcz rekordowy pod względem obłożenia. To powoduje, że urlopowicze tłoczą się w kolejkach do atrakcji turystycznych, a miejscowości turystyczne mają problem z wydolnością infrastruktury. Ciasno jest nie tylko w pensjonatach, ale też w lokalach gastronomicznych, na drogach, parkingach czy wreszcie na górskich szlakach.

Podzielenie wakacji na tury wydłużyłoby też sezon urlopowy, co z pewnością korzystnie wpłynęłoby na zyski przedsiębiorców. Żadna decyzja w sprawie zmiany terminu wakacji jeszcze nie zapadła. Stowarzyszenie Gmin Górskich RP prowadzi na ten temat rozmowy z przedstawicielami rządu. Przypomnijmy, że kalendarz roku szkolnego jest opracowywany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

