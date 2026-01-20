Wykolejony pociąg pod Krakowem. Trasa zablokowana. Jest komunikat służb

Około godziny 21 w Smrokowie pod Krakowem doszło do wykolejenia pociągu Polregio relacji Kielce - Kraków. Pociąg wypadł z torów i przechylił się. – Pociągiem podróżowało ok 20 osób - bez rannych. Wszyscy pasażerowie ze wzgledu na temperature pozostają wewnątrz pociągu – przekazał kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejscu zdarzenia w Smrokowie pracuje osiem zastępów straży pożarnej. Służby zabezpieczają teren i ustalają przyczyny wykolejenia pociągu. Jak informuje rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i ustalenie przyczyn wypadku.

Ruch odbywa się objazdem przez Olkusz. To nietypowa trasa, na co dzień pociągi dalekobieżne Intercity tamtędy nie jeżdżą.

Wykolejony pociąg. Komentarz ministra

W sprawie wypadku głos zabrał minister infrastruktury. – Według informacji przekazanych przez PKP PLK SA po godz. 21:00 na szlaku Miechów - Słomniki (linia kolejowa Warszawa - Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio. Na składzie pociągu było około 20 osób, nikomu nic się nie stało. Wprowadzone zostały zmiany w komunikacji, pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. PR wprowadzają zastępczą komunikację autobusową. Powiadomione zostały odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia – napisał na platformie X Dariusz Klimczak.

