Koleje Małopolskie od wtorku, 26 grudnia przywróciły na okres zimowy pociąg sezonowy Luxtorpeda z Krakowa Głównego do Zakopanego - poinformował samorządowy przewoźnik, cytowany przez PAP. Zgodnie z informacją przekazaną przez Koleje Małopolskie, Luxtorpeda z Krakowa Głównego do Zakopanego będzie kursować we wszystkie soboty, niedziele i święta od 26 grudnia do 25 lutego. Ze stolicy Małopolski skład wyruszy o godz. 6.13, a pod Tatry dojedzie o 9.11. W drogę powrotną z Zakopanego odjedzie o 18.52, aby o o 21.36 pojawić się na dworcu Kraków Główny. Podróż będzie więc trwała około trzech godzin.

Według zapowiedzi, po półtorarocznej przerwie spowodowanej przebudową stacji kolejowej w Zakopanem i koniecznością korzystania ze stacji tymczasowej na Spyrkówce, pociąg ponownie dotrze do centrum miasta, umożliwiając dogodną przesiadkę na połączenia komunikacji lokalnej.

