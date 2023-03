Zabytkowe scanie trafiły do Krakowa. Jedna z nich zostanie na stałe! To prezent do Szwedów

Kraków. MPK wyremontowało dwie zabytkowe scanie. Szwedzi odwdzięczyli się prezentem

Krakowskie MPK pochwaliło się dwiema, wyremontowanymi dla stowarzyszenia Svenska Omnibusfőreningen scaniami. Modele CN112 i CN113 zostały zaprezentowane na terenie zajezdni autobusowej Wola Duchacka. Autobusy zostały wyprodukowane w 1987 i 1999 roku. Nie można ich już zobaczyć na regularnych liniach na ulicach Stockholmu, gdzie przez lata przewoziły pasażerów. Po ich wycofaniu z SL (Storstockholms Lokaltrafik) były eksploatowane u innych przewoźników do ok. 2013 roku. Młodszy autobus jest ostatnim egzemplarzem tego modelu wyprodukowanym przez Scanię. Szwedzi odwdzięczyli się prezentem w postaci poszukiwanego przez krakowskie MPK modelu CR111M. Trafi on do kolekcji historycznych pojazdów komunikacji miejskiej.

- Wykonana przez MPK S.A. w Krakowie praca przy remoncie dwóch autobusów pozwoliła nam na pozyskanie niezwykle rzadkiego i poszukiwanego przez nas na szwedzkim rynku autobusu Scania CR111M. Miłośnicy ze Szwecji zdecydowali się go nam przekazać, ponieważ mieli dwa modele tego pojazdu. Dla nas to niezwykła okazja do zdobycia modelu autobusu, który przez kilka lat był eksploatowany na ulicach Krakowa i którego brakowało w naszej kolekcji. Autobus pomimo swoich lat jest w dobrym stanie. Chociaż jest sprawny, wymaga prac, które muszą być przeprowadzone, aby bezpiecznie przewozić nim pasażerów. Mamy nadzieję, że uda się je szybko i sprawnie przeprowadzić – mówił podczas prezentacji Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu MPK SA w Krakowie. Poniżej galeria zdjęć zabytkowych autobusów zaprezentowanych przez MPK.

