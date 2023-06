Zboczeniec zatrzymany w centrum Krakowa. Przyszedł na spotkanie z 12-latką, której składał ohydne propozycje

Praca tzw. łowców pedofili pozwoliła na zatrzymanie w centrum Krakowa 56-letniego Artura B., który wcześniej z Internecie korespondował z osobą podającą się za 12-letnią dziewczynkę. W rzeczywistości był to "wabik", jednak dorosły mężczyzna cały czas był przekonany, że rozmawia z dzieckiem i prowadził z dziewczynką bulwersującą rozmowę o charakterze seksualnym. Wysyłał 12-latce materiały o charakterze pornograficznym, a także liczył, że od dziecka również otrzyma nagie zdjęcia. Namawiał również dziewczynkę do innych czynności seksualnych i nie przeszkadzał mu nawet wyraźny sprzeciw małoletniej rozmówczyni, która poinformowała go, że boi się wykonywania czynności, do których namawiał ją Artur B.

W końcu mężczyzna pojawił się na Plantach, gdzie umówił się z 12-latką. W rzeczywistości czekali na niego łowcy pedofili, a zatrzymania dokonała policja. Aż strach pomyśleć, jakie zamiary miał Artur B. wobec poznanego w Internecie "dziecka". W akcję jego ujęcia były zaangażowane dwie grupy: Fundacja Dzieciak w sieci oraz Stowarzyszenie STOP PEDOFILII - STPD. Poniżej materiał wideo z demaskacji Artura B.

