i Autor: TOMASZ NOWOCIŃSKI / SUPER EXPRESS 32-letni Łukasz N., oskarżony o zabójstwo ojca.

Rodzinny dramat

Krzyki przeraziły sąsiadów. Stanął w obronie żony i zginął? Nowe informacje o tragedii w Olsztynie

Na cichym, spokojnym osiedlu Brzeziny w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do tragedii. 32-letni Łukasz N. miał zabić swojego ojca przy użyciu wielofunkcyjnego scyzoryka survivalowego. Mężczyzna trafił do aresztu i choć przyznał się do zbrodni, motywy jego działania pozostają nieznane. Najprawdopodobniej do tragedii doszło w trakcie rodzinnej kłótni.