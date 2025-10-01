Ogromne zainteresowanie bonem turystycznym, system padł! Tłumy opanują Warmię i Mazury?

Władze Warmii i Mazur przeznaczyły 2 miliony złotych na bony turystyczne, aby wydłużyć sezon do grudnia.

Wygenerowano już ponad 22 tysiące bonów, jednak system informatyczny napotkał problemy z przeciążeniem.

Największym zainteresowaniem cieszą się bony o wartości 500 zł, przeznaczone na pobyt w hotelach o wyższym standardzie.

Bony turystyczne będzie można realizować na Warmii i Mazurach od 1 października do 15 grudnia. Władze regionu przeznaczyły na ten cel 2 miliony złotych. Urzędnicy liczą, że dzięki temu uda się wydłużyć sezon turystyczny w regionie. W sobotę (27 września) chętni mogli wygenerować bony.

Jak przekazało we wtorek (30 września) w rozmowie PAP biuro prasowe urzędu marszałkowskiego w Olsztynie, według informacji Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej wygenerowano 4 tysiące 285 bonów kwotowych oraz 18 tysięcy 528 bonów zniżkowych, w sumie to 22 tysięcy 813 bonów.

Program wypoczynku z bonem turystycznym Jesień na Warmii i Mazurach wdraża Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna, która zleciła budowę i obsługę systemu informatycznego firmie zewnętrznej.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i ruch w sieci wystąpiły problemy z funkcjonowaniem systemu. Internauci skarżyli się na kłopoty z logowaniem i zawieszanie się strony internetowej dedykowanej programowi.

Obecnie nie można powiedzieć, jakie obiekty wybiorą osoby, które wygenerowały bon. Ze statystki pobrań wynika jednak, że największą popularnością cieszyły się bony 500 zł, czyli te dotyczące bazy hotelowej trzygwiazdkowej, czterogwiazdkowej i pięciogwiazdowej .

Do programu przystąpiło 260 obiektów turystycznych - gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne, apartamenty, hotele i pola kempingowe. Aby skorzystać z programu, trzeba zarezerwować co najmniej dwa noclegi w ramach pobytu indywidualnego.

Bony o wartości 200 zł można wykorzystać m.in. na kempingach, w motelach, domach wycieczkowych, schroniskach, w pokojach gościnnych, kwaterach agroturystycznych i na polach biwakowych. Natomiast bony 300 zł będzie można wykorzystać w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych oraz w pensjonatach, apartamentach, domkach turystycznych i ośrodkach wypoczynkowych, a te warte 500 zł - w hotelach trzy - , cztero - i pięciogwiazdkowych.

Osoby, które wygenerowały bony zniżkowe, otrzymają 10 proc. upustu w obiektach noclegowych, które przystąpiły do programu. Wszystkie informacje o bonie turystycznym dostępne są na stronie www.bonwarmiamazury.pl.

