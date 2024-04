Ciało noworodka w sortowni śmieci w Działdowie. Co wykazała sekcja zwłok dziecka?

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył cztery terminy rozprawy w sprawie Michała G. oskarżonego m.in. o usiłowanie zabójstwa z użyciem noża. Rozpoczęcie procesu planowane jest na 17 maja 2024 r.

Pokłócili się o muzykę. Michał G. wyjął nóż i wpadł w furię

Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Michałowi G. oskarżonemu między innymi o zranienie nożem dwóch nastolatków. Do zdarzenia miało dojść 25 września 2023 r. wieczorem w okolicach jednej z galerii handlowych w Olsztynie. - Według ustaleń prokuratora, tego wieczora w amfiteatrze za budynkiem galerii przebywał Michał G. wraz ze swoim znajomym. Nieopodal nich przebywała grupa nastolatków. Oskarżony miał wówczas zachowywać się agresywnie - tłumaczy sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Powodem kłótni miała być... muzyka odtwarzana z głośnika przez nastolatków. Doszło do szarpaniny. Oskarżony został pobity przez grupę nastolatków.

Po chwili Michał G. miał wyciągnąć nóż z kieszeni. Grupka nastolatków odeszła od niego, ale oskarżony, trzymając nóż w ręce, pobiegł za jedną z tych osób. Po kilkudziesięciu metrach zatrzymał się i odwrócił w stronę nadbiegających dwóch innych nastolatków, którzy chcieli pomóc swojemu uciekającemu koledze. Michał G. zaatakował obu chłopców nożem. Pokrzywdzeni nastolatkowie uciekli do budynku galerii, gdzie udzielono im pierwszej pomocy i wezwano pogotowie ratunkowe.

Michał G. również wrócił do galerii, ponownie wyciągnął z kieszeni nóż i wykrzykiwać „czy ktoś jeszcze chce dostać?”. Michał G. po wyjściu z galerii udał się wraz ze swoim kolegą do jednego z sąsiednich sklepów, gdzie niedługo potem został zatrzymany przez policję. W poniższej galerii zdjęcia z zatrzymania Michała G.

Długa lista zarzutów dla nożownika z Olsztyna

W związku z tym zdarzeniem prokurator przedstawił Michałowi G. zarzut usiłowania zabójstwa w zamiarze ewentualnym młodszego z pokrzywdzonych nastolatków poprzez ugodzenie go nożem, w tym w jamę brzuszną, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego. Michał G. miał także ugodzić nożem w prawą rękę i lewe przedramię starszego z pokrzywdzonych nastolatków. W wyniku tego spowodował u niego obrażenia, które naruszyły prawidłowe czynności narządów ciała trwające dłużej niż 7 dni.

Michałowi G. zarzucono również posiadanie środków odurzających, a także znieważenie policjantów oraz stosowanie wobec nich gróźb i przemocy w celu zmuszenia funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowej związanej z zatrzymaniem podejrzanego. Michał G. jest tymczasowo aresztowany.

Michał G. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. W złożonych wyjaśnieniach podniósł, że działał w obronie koniecznej.Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył cztery terminy rozprawy w sprawie Michała G. na 17 maja 2024 na godz. 9.15 (sala 36), a także na 6, 7 i 12 czerwca 2024 r.