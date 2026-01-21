Smog dusi mieszkańców powiatu na Mazurach. RCB radzi zostać w domu

Alarm smogowy w Polsce! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert dla mieszkańców

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty RCB do mieszkańców pięciu województw. Na tej liście jest też powiat ełcki w woj. warmińsko-mazurskim. - Uwaga! Dziś (21.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz – czytamy w treści komunikatu.

Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie powiatu ełckiego, ale także:

powiatu tomaszowskiego i radzyńskiego (woj. lubelskie);

Białegostoku, Łomży, Suwałk (woj. podlaskie);

Krakowa i powiatu nowatorskiego, oświęcimskiego, krakowskiego i wielickiego (woj. małopolskie);

powiatu otwockiego (woj. mazowieckie).

Czym jest PM10?

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu. Wysokie stężenie PM10 może powodować problemy zdrowotne, m.in. podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy. Szczególnie zagrożone są osoby z dolegliwościami układu dróg oddechowych, starsze, dzieci i kobiety w ciąży.

