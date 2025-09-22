Tragiczny finał rodzinnej awantury. 40-latek zginął od ciosów nożem

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
Radio Eska
2025-09-22 12:48

Tragedia w Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie). 40-letni mężczyzna zginął od ciosów nożem, a 62-letnia matka ofiary została ranna. Zatrzymanym w sprawie jest 67-letni konkubent kobiety. W chwili interwencji policji był pijany. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Tragiczny finał rodzinnej awantury. 40-latek zginął od ciosów nożem

i

Autor: Shutterstock/ Shutterstock Tragiczny finał rodzinnej awantury. 40-latek zginął od ciosów nożem
Super Express Google News

Śmierć 40-latka w Lubawie. 67-latek zatrzymany

W sobotę (20 wieczorem) wieczorem, około godz. 22, w centrum Lubawy (woj. warmińsko-mazurskie) rozegrał się dramat rodzinny. W mieszkaniu przy ulicy św. Barbary doszło do brutalnego ataku. 67-latek miał zaatakować nożem swoją konkubinę i jej syna.

40-latek miał być dźgnięty nożem wielokrotnie. Mężczyzna zmarł na miejscu, a jego matka , a zarazem konkubina sprawcy, trafiła do szpitala. Jak powiedziała w rozmowie z Radiem Eska rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Iławie, iławscy policjanci zostali poinformowani o zranionym mężczyźnie w Lubawie. Na pomoc dla 40-latka było już jednak za późno.

- W mieszkaniu policjanci zastali również ranną 62-latkę, która z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala - przekazała asp.szt. Joanna Kwiatkowska.

W mieszkaniu przebywał także 67-latek, który został zatrzymany w policyjnej celi. Badanie alkomatem wskazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

- dodała policjantka.

Tragiczny finał rodzinnej awantury

67-latek po zatrzymaniu trzeźwiał, a w poniedziałek (22 września) mają odbyć się czynności z jego udziałem. Według ustaleń naszego reportera, motywem zbrodni miał być rodzinny konflikt. Pomiędzy zatrzymanym a poszkodowanym miało często dochodzić do kłótni. Podczas sobotniej awantury, 62-letnia kobieta miała stanąć w obronie 40-letniego syna, co rozzłościło 67-letniego konkubenta na tyle, że zaatakował nożem nie tylko jej syna, ale również i ją.

CZYTAJ TEŻ: Tragiczna śmierć żołnierzy GROM podczas ćwiczeń w USA. Znajomi wspominają Karola: "Wzór wojownika"

Polecany artykuł:

Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Kętrzynie. Areszt dla pijanego kierowcy
Sonda
Czy czujesz się w swojej miejscowości bezpiecznie?
DEBATA SUPER RXPRESSU Patryk Jaki, Andrzej Szejna
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
LUBAWA