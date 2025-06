Tragiczny wypadek pod Olsztynem. Jedna osoba nie żyje. Poważne utrudnienia na drodze krajowej

Śmiertelny wypadek pod Olsztynem. Krajowa "szesnastka" zablokowana

W woj. warmińsko-mazurskim doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Krajowa "szesnastka" jest całkowicie zablokowana po zdarzeniu, do którego doszło w miejscowości Nowe Marcinkowo k. Biskupca w powiecie olsztyńskim. Wypadek miał miejsce w niedzielę (29 czerwca) po południu.

Jak podaje Komenda Miejska Policji w Olsztynie, w zdarzeniu brały udział trzy pojazdy osobowe. Niestety, jedna osoba zginęła. Policjanci kierują na objazdy drogami serwisowymi. Według drogowców utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać nawet cztery godziny.

DK 16 Nowe Marcinkowo- droga calkowicie zablokowana. Doszlo tam do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. W zdarzeniu braly udzial 3 pojazdy osobowe. Niestety, jedna osoba zginela. Policjanci kieruja na objazdy drogami serwisowymi. Utrudnienia moga potrwac kilka godzin. pic.twitter.com/EJLSkPuxgn— Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) June 29, 2025

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

