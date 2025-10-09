Woda zabrała życie 34 osób. Polacy uwielbiają spędzać tu wakacje

Policyjni wodniacy z Warmii i Mazur podsumowali sezon letni 2025, prezentując statystyki dotyczące bezpieczeństwa na wodach.

W 2025 r. odnotowano spadek liczby interwencji oraz znaczący spadek nietrzeźwych użytkowników jednostek pływających w porównaniu do poprzedniego roku

Jakie wnioski płyną z tych danych i co dalej z bezpieczeństwem na warmińsko-mazurskich jeziorach?

Wraz z końcem września, letni sezon zakończyli policyjni wodniacy z Warmii i Mazur. Pracowali od początku maja 2025 r. Co mówią statystyki? Przeprowadzono 6288 kontroli kąpielisk (rok temu 6295), podjętych zostało 2265 interwencji na wodach i obszarach przywodnych (1981 w 2024 r.), 2456 kontrolowano trzeźwość użytkowników jednostek pływających (2692).

Ośmiu sterników łodzi motorowych było pod wpływem alkoholu. W 2024 r. było ich aż 26. Ujawniono także 18 nietrzeźwych użytkowników innych jednostek pływających. Rok temu takich przypadków było 66. Policjanci pracowali przy 25 kolizjach na wodzie i nie odnotowali żadnego wypadku na wodzie. Ujawniono również 1944 wykroczenia (rok temu 2170).

Przeprowadzono 13 akcji ratunkowych, ratując trzy tonące osoby. Na Warmii i Mazurach w sezonie letnim utonęło 34 osoby. Rok temu utonięć było 36.

Podczas służby na wodach i obszarach przywodnych policjanci byli również wspierani przez funkcjonariuszy innych służb, które w zakresie swoich zadań mają również te związane z dbaniem o porządek w tych miejscach i bezpieczeństwo osób korzystających z uroków wodnej rekreacji. Byli to ratownicy wodni, strażacy, straż leśna i rybacka. To z ich wsparciem prowadzone były działania kontrolne oraz akcje ratunkowe i poszukiwawcze.

Policyjne łodzie są już powoli ściągane z akwenów, by poddać je serwisowi i przygotować do kolejnego sezonu. Funkcjonariusze rozpoczną wkrótce okres szkoleniowy, aby w maju 2026 roku ponownie wypłynąć na jeziora by pomagać i chronić innych.

Źródło: KWP Olsztyn

Sonda Czy wiesz, jak pomóc tonącej osobie? Oczywiście, że tak! Obawiam się, że nie W sumie to nie wiem