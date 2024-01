Strażacy w szpitalu po wypadku. Wóz wjechał w drzewo, koszmar na drogach

Do zdarzenia doszło w środę (3 stycznia) około południa na lokalnej drodze w Skurpiach w powiecie działdowskim. Druhowie z OSP Rutkowice wracali do jednostki po udzieleniu pomocy uczestniczce wcześniejszego wypadku drogowego w tej samej miejscowości. - Samochodem gaśniczym uderzyli w drzewo. Dwóch ratowników jest rannych, zabranych do szpitala, jeden bez obrażeń został na miejscu zdarzenia - poinformował mł. bryg. Grzegorz Różański, rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.

Mł. asp. Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie powiedziała PAP, że do szpitala trafił kierujący strażackim pojazdem i jeden z dwóch pasażerów. Policjantka dodała, że "kierowca wyszedł już ze szpitala na własną prośbę". W jej ocenie, przypuszczalnym powodem wypadku mogło być niedostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych. Jak mówiła, przez cały czas pada śnieg i na drogach jest ślisko.

W województwie warmińsko-mazurskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu. - Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, miejscami 15 cm - czytamy w komunikacie IMGW. Dla południowej i zachodniej części regionu IMGW wydał również ostrzeżenie drugiego stopnia o marznących opadach deszczu powodujących gołoledź.