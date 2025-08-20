Wypadek w Wozławkach. Żołnierze żegnają Zbyszka i jego synka. „Żadne słowa nie ukoją bólu”

Tragiczny wypadek samochodowy w Wozławkach zabrał życie żołnierzowi i jego 2-letniemu synowi.

Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, a następnie został zatrzymany z zarzutami, za które grozi mu do 20 lat więzienia.

Żołnierze zgłosili kondolencje, a pogrzeb ojca i syna odbędzie się w piątek (22 sierpnia).

Żołnierze złożyli rodzinie najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia. - Śmierć najbliższej osoby zawsze pozostawia pustkę, której nie sposób wypełnić. Choć żadne słowa nie ukoją bólu po tej stracie, prosimy o przyjęcie zapewnienia, że w tym trudnym czasie jesteśmy myślami i sercem z Państwem, dzieląc ból i smutek – napisali żołnierze 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w pożegnalnym wpisie.

W piątek (15 sierpnia) wieczorem w skodę, którą jechał żołnierz ze swoją rodziną, z ogromną siłą uderzyło rozpędzone audi. Do zdarzenia doszło w warmińskiej miejscowości Wozławki. Według śledczych za kierownicą siedział 35-letni Alan G., mieszkaniec tej samej gminy. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał ponad 1,3 promila alkoholu we krwi. Po wypadku nie udzielił pomocy – uciekł do domu i pił dalej. Został zatrzymany godzinę później. Twierdzi, że alkohol wypił już po zdarzeniu, aby „rozładować stres”.

Prokuratura w Olsztynie postawiła Alanowi G. zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia i prowadzenia pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Sąd w Biskupcu zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym.

Wiadomo też, kiedy odbędzie się pogrzeb żołnierza i jego syna. 37-letni Zbigniew M. i jego 2-letni syn Hubert spoczną w piątek (22 sierpnia) na cmentarzu w Wozławkach, w miejscowości, gdzie doszło do tragedii. Wcześniej uroczystości odbędą się w Kościele pw. Świętego Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku.

Źródło: własne / 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana

Sonda Czy sędziowie są zbyt łaskawi dla pijanych kierowców? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie