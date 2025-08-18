Ważna decyzja sądu po tragedii w Wozławkach. Zginęli strażak i jego 2-letni synek

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-08-18 13:24

Decyzją sądu 35-letni Alan G. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna odpowiada za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w piątek (15 sierpnia) wieczorem w miejscowości Wozławki (woj. warmińsko-mazurskie). Zginęły dwie osoby: 37-letni strażak Zbigniew i jego 2-letni syn Hubert.

Super Express Google News
  • 35-letni Alan G. został aresztowany za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby.
  • Do tragedii doszło w Wozławkach, gdzie pijany kierowca uderzył w prawidłowo jadący samochód.
  • Ofiary to 37-letni strażak i jego 2-letni syn. Co grozi sprawcy za ten tragiczny czyn?

W piątek (15 sierpnia) po godz. 21:30 w Wozławkach k. Bisztynka doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że 35-letni Alan G. z gminy Bisztynek kierując swoim audi, z niewyjaśnionych przyczyn najechał na w tył prawidłowo jadącej skody, w której jechała trzyosobowa rodzina.

Na miejscu zginął 37-letni Zbigniew oraz jego 2-letni syn, Hubert. 35-letnia mama chłopca została przewieziona do szpitala z obrażeniami ciała. Kierowca oddalił się z miejsca wypadku, jednak po kilkudziesięciu minutach został zatrzymany przez policjantów. Był wówczas pijany.

Prokuratura wszczęła śledztwo. Alanowi G. przedstawiono zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przesłuchany przez prokuratora Alan G. częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. 35-latek zaprzeczył, aby w chwili wypadku był pijany.

Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Biskupcu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W poniedziałek (18 sierpnia) sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Alana G. na 3 miesiące. Za popełnienie zarzucanego czynu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat. 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Strażak Zbyszek i jego 2-letni synek zginęli w wypadku. Ksiądz zdradził poruszający szczegół o rodzinie

Polecany artykuł:

Strażak i jego 2-letni synek nie żyją. Koledzy żegnają Zbigniewa. Tragedia w Wo…
Sonda
Czy sędziowie są zbyt łaskawi dla pijanych kierowców?
PROF. DOMAŃSKI: PIS BĘDZIE CZEKAĆ NA KOLEJNE AFERY WŁADZY | Poranny Ring 7:50
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK DROGOWY
ARESZT TYMCZASOWY
STRAŻAK
POLICJA BARTOSZYCE