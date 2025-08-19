Zbyszek i Hubert zginęli w Wozławkach. Mieszkańcy bez litości o piracie drogowym. „Jak można było tak pędzić?”

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-08-19 13:33

Wozławki, licząca kilkaset osób wieś na Warmii, od kilku dni żyje jednym dramatem. W piątkowy wieczór (15 sierpnia) na prostym odcinku drogi doszło tu do tragedii, która wstrząsnęła całą okolicą. Zginęły dwie osoby: ojciec i 2-letni syn. O życie walczy mama chłopca. Do celu brakowało im niecałego kilometra. Mieszkańcy wsi jednoznacznie oceniają to, co zrobił prawdopodobny sprawca.

Super Express Google News
  • Żołnierz i jego 2-letni synek zginęli w wypadku spowodowanym przez prawdopodobnie pijanego kierowcę.
  • Samanta, partnerka Zbigniewa i matka Huberta, w ciężkim stanie trafiła do szpitala – jest w zaawansowanej ciąży.
  • Jakie konsekwencje czekają sprawcę i co dalej z rodziną ofiar?

W długi weekend sierpniowy 37-letni Zbigniew M., żołnierz 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie i strażak ochotnik, wracał do domu wraz z partnerką Samantą i ich 2-letnim synkiem Hubertem. To miała być zwykła droga do domu. Do pokonania został im zaledwie kilometr. Za kierownicą siedziała kobieta – wielka miłość Zbigniewa, kobieta, z którą wiązał całe życie. Na tylnym siedzeniu w foteliku siedział ich 2-letni synek Hubert.

Nagle w ich skodę z ogromną siłą uderzyło rozpędzone audi. Według śledczych za kierownicą siedział 35-letni Alan G., mieszkaniec tej samej gminy. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał ponad 1,3 promila alkoholu we krwi. Po wypadku nie udzielił pomocy – uciekł do domu i pił dalej. Został zatrzymany godzinę później. Twierdzi, że alkohol wypił już po zdarzeniu, aby „rozładować stres”.

Zginął Zbigniew i jego mały synek. Samanta w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Olsztynie. Lekarze potwierdzili naszemu reporterowi, że kobieta jest w zaawansowanej ciąży.

Zbigniew M. był w swojej miejscowości znany i szanowany. Łączył służbę wojskową z działalnością w straży pożarnej. Mieszkańcy mówią, że najbardziej cenił jednak rodzinę. - On żył dla synka. Hubert niedawno skończył dwa latka, a Zbyszek każdą wolną chwilę spędzał z nim. Zabierał go na traktor, uczył świata – wspomina sąsiad.

W parafii w Wozławkach odprawiono mszę w intencji ofiar. Proboszcz apelował o modlitwę i przebaczenie. Mieszkańcy jednak nie kryją emocji. - Jak można było tak pędzić? Licznik zatrzymał się na 200 km/h. Zamiast ratować, uciekł i pił dalej. Trudno nam myśleć o przebaczeniu – mówią sąsiedzi.

Prokuratura w Olsztynie postawiła Alanowi G. zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia i prowadzenia pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Sąd w Biskupcu zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym. Dziś w Wozławkach mówi się tylko o jednym: żaden wyrok nie przywróci życia małemu Hubertowi ani jego ojcu.

CZYTAJ TEŻ: „Syn konał na ulicy, a policjanci się przyglądali!”. Szokujące zarzuty wobec byłych policjantów!

Sonda
Czy sędziowie są zbyt łaskawi dla pijanych kierowców?

Polecany artykuł:

Strażak i jego 2-letni synek nie żyją. Koledzy żegnają Zbigniewa. Tragedia w Wo…
Poranny Ring 7:50 - Paweł Jabłoński, Andrzej Szejna 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŻOŁNIERZ
DZIECKO
WYPADEK
POLICJA BARTOSZYCE