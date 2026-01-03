Zabójstwo taksówkarza w Giżycku. Areszt dla sprawcy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
Tomasz Nowociński
2026-01-03 13:10

Sąd Rejonowy w Giżycku aresztował na trzy miesiące mężczyznę podejrzanego o dokonanie w noc sylwestrową zabójstwa 78-letniego taksówkarza. Z ustaleń prokuratury wynika, że przyczyną śmierci była utrata krwi w wyniku licznych ran kłutych i ciętych. Sprawcy grozi dożywocie!

Makabra w sylwestra. Zatrzymany usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Daniel Brodowski, poinformował, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Podejrzany 37-latek usłyszał zarzut dokonania zabójstwa, za co grozi kara do dożywotniego pozbawienia wolności.

- Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy – powiedział w rozmowie z PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Śledztwo trwa.

Szokujące szczegóły zbrodni. Co się stało w sylwestrową noc?

Do zbrodni doszło w sylwestrowy wieczór. Policjanci z Giżycka zostali powiadomieni o taksówce, która jechała od krawężnika do krawężnika. Zgłaszający podejrzewali, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Kiedy auto się zatrzymało i otworzono drzwi, okazało się, że 78-latek siedzący za kierownicą ma liczne rany i jest zakrwawiony. Wezwana na miejsce załoga karetki stwierdziła zgon.

Funkcjonariusze ustalili trasę ostatniego kursu taksówkarza. W trakcie sprawdzania okolicy zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który mógł mieć związek z tym tragicznym zdarzeniem. Był nietrzeźwy – miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Jak podawała policja, 37-latek jest mieszkańcem gminy Giżycko. W jego domu zabezpieczono nóż, który prawdopodobnie został użyty do ataku na taksówkarza. Śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa trwa, a prokuratura i policja wyjaśniają wszystkie okoliczności tej tragedii.

