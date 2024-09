Kobieta wpadła pod pociąg Pendolino, nie żyje. Ewakuowano 270 pasażerów!

Pan Stanisław jest jedynym szklarzem w Głuchołazach. Wielka woda zniszczyła wszystko, na co pracował przez 40 lat. „Walczyliśmy i przegraliśmy”

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na stacji kolejowej Ozimek (woj. opolskie). W środę, 25 września, w okolicach godz. 20:30, pod koła pociągu Pendolino relacji Warszawa-Jelenia Góra wpadła kobieta. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a także straż pożarną, straż ochrony kolei i policję. Niestety, przybyły do wypadku lekarz stwierdził zgon kobiety. Pendolino podróżowało w tym czasie 270 pasażerów, którzy w związku z tragedią zostali ewakuowani do innego pociągu. Żadnemu z podróżnych nic się nie stało. Ruch pociągów w tym miejscu został całkowicie wstrzymany w związku z pracami, jakie wykonywali tam śledczy pod nadzorem prokuratora. Teraz będą oni wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Potrzebujesz pomocy?

Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze? Tu znajdziesz pomoc, z której warto skorzystać:

Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej (Kryzysowy Telefon Zaufania) – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od godz. 14:00 do godz. 22.00

– wsparcie psychologiczne: czynny codziennie od godz. 14:00 do godz. 22.00 Całodobowe centrum wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

