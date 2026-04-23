Jagoda zniknęła bez śladu! Jest pilny apel policji

Anna Kisiel
2026-04-23 8:06

Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego prowadzą poszukiwania opiekuńcze Jagody Kłobus, która 16 kwietnia wyszła z domu i do dziś nie skontaktowała się z rodziną. Mundurowi apelują o pomoc, a w działania coraz aktywniej włączają się mieszkańcy regionu.

i

Autor: KPP Ostrów Wielkopolski / Materiały prasowe
Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi intensywne poszukiwania Jagody Kłobus. Nastolatka opuściła miejsce zamieszkania 16 kwietnia 2026 roku i od tamtej pory nie wróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Policja podkreśla, że każda informacja może okazać się kluczowa. W poszukiwania angażują się również mieszkańcy Ostrowa i okolic, udostępniając komunikaty i wspierając działania służb.

Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Jagoda Kłobus, lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, proszone są o pilny kontakt z:

  • Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wlkp. – tel. 47 77 54 211
  • numerem alarmowym 112

Policjanci apelują o czujność i przekazywanie nawet pozornie drobnych sygnałów, które mogą przyspieszyć odnalezienie zaginionej. 

