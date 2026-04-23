Jagoda zniknęła bez śladu! Jest pilny apel policji

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi intensywne poszukiwania Jagody Kłobus. Nastolatka opuściła miejsce zamieszkania 16 kwietnia 2026 roku i od tamtej pory nie wróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Czytaj także: 4-letni Szymuś wypadł z okna. Był "sensem życia". Tragedia w Bydgoszczy pod lupą prokuratury

Policja podkreśla, że każda informacja może okazać się kluczowa. W poszukiwania angażują się również mieszkańcy Ostrowa i okolic, udostępniając komunikaty i wspierając działania służb.

Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Jagoda Kłobus, lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, proszone są o pilny kontakt z:

Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wlkp. – tel. 47 77 54 211

numerem alarmowym 112

Policjanci apelują o czujność i przekazywanie nawet pozornie drobnych sygnałów, które mogą przyspieszyć odnalezienie zaginionej.