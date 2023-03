Tragedia w Wielkopolsce

Kobieta nie żyje, 26-latka zabrał śmigłowiec! Potworne zderzenie pod Wągrowcem [ZDJĘCIA]

Kobieta nie żyje, a 4 osoby zostały ranne - to bilans wypadku, do jakiego doszło przy wyjeździe z Gołańczy pod Wągrowcem. We wtorek, 7 marca, czołowo zderzyły się tam: osobowe kia i opel. Za kierownicą pierwszego pojazdu siedział mężczyzna, który wiózł trzy kobiety - jedna z nich zmarła wskutek obrażeń. 26-latka prowadzącego opla zabrał śmigłowiec.