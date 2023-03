Pożar w Zalasewie. Matka z 14-letnią córką zostały zabite

Do 3 wzrosła liczba martwych osób znalezionych po pożarze w Zalasewie, na których ciałach ujawniono obrażenia świadczące o tym, że zostały one wcześniej zabite. Do 9-letniego chłopca dołączyła 55-letnia kobieta, u której stwierdzono uraz czaszkowo-mózgowy powstały na skutek zadania ciosu narzędziem tępokrawędzistym, i jej 14-letnia, adoptowana córka, która choć zmarła nagle i gwałtownie, to ciągle nie wiadomo w jakich okolicznościach - to z uwagi na znaczne zwęglenie zwłok. Materiał genetyczny całej trójki znaleziono na tłuczku do mięsa, ale nadal nie jest jasne, czy posłużył on jako narzędzie zbrodni. - Ze względu na pośmiertne uszkodzenie termiczne zwłok niemożliwe jest ustalenie kształtu narzędzia i liczby zadanych ciosów - mówi PAP Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Z kolei znaleziony na miejscu 61-letni mężczyzna, mąż kobiety, z którą adoptowali chłopca i dziewczynkę, miał na głowie foliowy worek i zmarł wskutek uduszenia. Śledczy nadal rozpatrują dwie główne hipotezy w tej sprawie:

rozszerzone samobójstwo

lub zabójstwo, w którym brały udział osoby trzecie.

Jak dodaje Wawrzyniak, prokuratura wystąpiła do strony niemieckiej, jako że cała rodzina przez wiele lat mieszkała za naszą zachodnią granicą i wróciła niedawno do Polski, z prośbą o informację, czy ofiary pożaru w Zalasewie miały problemy finansowe lub były z kimś skonfliktowane.

