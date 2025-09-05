"Wzbił wzrok w niebo i zaraził się pasją". Przejmujący pogrzeb Jakuba Pracharczyka. Tak wygląda jego grób

2025-09-05 15:50

Jakub Pracharczyk był człowiekiem pełnym pasji i utalentowanym młociarzem. Niestety, 20-latek zginął w katastrofie awionetki w Krzycku Wielkim. W piątek (5 września) odbył się pogrzeb młodego sportowca. Kwiatów było tak dużo, że częściowo przykryły zdjęcie Jakuba Pracharczyka. Przejmujące słowa skierował do żałobników miejscowy proboszcz.

  • 25 sierpnia około 11:00 w Krzycku Wielkim awionetka TECNAM rozbiła się na prywatnej posesji. W katastrofie zginął pilot oraz strażak Mikołaj Stołowski oraz utalentowany młociarz Jakub Pracharczyk.
  • Pogrzeb tego drugiego odbył się w piątek (5 września 2025) w Krzycku Wielkim. Przejmujące słowa księdza wzruszą każdego. Jakub Pracharczyk spoczął na cmentarzu parafialnym.
  • Obok grobu 20-latka nie można przejść obojętnie. Kwiaty niemal zakryły jego zdjęcie. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia!

Katastrofa awionetki w Krzycku Wielkim

Dramat rozegrał się 25 sierpnia tego roku. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że o katastrofie awionetki mówiła cała Polska. Zginęło dwóch mężczyzn:

  • Mikołaj Stołowski - strażak z Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej na poznańskim lotnisku Ławica i pasjonat lotnictwa
  • Jakub Pracharczyk - wicemistrz Polski w rzucie młotem, dla którego ten przelot był prezentem urodzinowym

Czytaj więcej o sprawie: Katastrofa awionetki w Krzycku Wielkim! Ogrom tragedii łamie serce

Kondolencje płynęły z całej Polski. Śledczy ustalają, dlaczego lot zamienił się w koszmar. Wiemy, że pilot posiadał licencję i latał hobbystycznie. - Jak wynika z relacji naocznych świadków tej tragedii, około godziny 11.00 nad Krzyckiem Wielkim widziano samolot wykonujący różne manewry przypominające akrobacje - mówił prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Kluczowe dla określenia przyczyny i przebiegu zdarzenia będą dalsze czynności procesowe oraz analiza zebranych dowodów i śladów, a także ustalenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Do tej sprawy będziemy wracać.

Pogrzeb Jakuba Pracharczyka. Przejmujące słowa księdza i grób 20-latka

Na pogrzeb Jakuba Pracharczyka przyjechała rodzina, przyjaciele i sportowcy. Ceremonię odprawiał ksiądz proboszcz Mariusz Dudkiewicz. - Ten, który rzucał młotem, musiał potem patrzeć w niebo, jak daleko kula poleci. Może wzbił swój wzrok w niebo i zapalił się tą drugą swoją pasją, która niestety okazała się tragiczna - powiedział kapłan.

Grób 20-latka rzecz jasna się wyróżnia. Morze białych kwiatów prawie zakryło jego zdjęcie. Właśnie takim zapamiętają go bliscy, koleżanki i koledzy. Pogrążonej w smutku rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Przejmujący widok na grobie Jakuba Pracharczyka. 20-latek zginął w katastrofie awionetki
KATASTROFA AWIONETKI