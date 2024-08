Pogrzeb strażaka Patryka. Słowa narzeczonej rozdzierają serce. Mój świat się zawalił

Ostatnie pożegnanie strażaka, który zginął w akcji gaśniczej w Poznaniu

W piątek, 30 sierpnia, o godz. 11:00 rozpoczął się pogrzeb drugiego strażaka, który zginął w pożarze kamienicy przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu w nocy z 24 na 25 sierpnia. St. ogn. Patryk Michalski został pożegnany przez tłumy, pogrążoną w żałobie rodzinę i ukochaną narzeczoną. Ceremonia miała charakter państwowy, a przewodniczył jej abp Stanisław Gądecki. W trakcie uroczystości 34-latek został pośmiertnie odznaczony. Postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy, strażak otrzymał Krzyż Zasługi za Dzielność. Sekretarz stanu przekazał to wyjątkowe odznaczenie na ręce matki zmarłego, Renaty Michalskiej. Komendant główny PSP nadał pośmiertnie Patrykowi Michalskiemu stopień starszego ogniomistrza. Podczas ceremonii padło wiele pięknych i wielkich słów nie tylko ze strony prowadzącego mszę kapłana, kolegów z jednostki, czy samego komendanta straży. To, co powiedziała pogrążona w żałobie narzeczona Patryka, wzruszyło zgromadzonych do łez.

Niezwykle wzruszająca przemowa narzeczonej 34-latka

- Mój świat się zawalił wraz z Twoim odejściem. Nasza wspólna podroż rozpoczęła się motocyklem (...) Jestem z Ciebie dumna. Byłeś dla mnie ogromnym wsparciem. Chcę, żebyś wiedział, że będę wsparciem dla Twoich rodziców i siostry. Dla mnie byleś bohaterem każdego dnia. Kocham Cię bardzo - zwróciła się z bólem do zmarłego ukochanego jego narzeczona, Agnieszka.

Kim był strażak Patryk Michalski?

St. ogn. Patryk Michalski urodził się 2 lutego 1990 r. w Lipnie (woj. kujawsko-pomorskie). Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 lutego 2012 r. w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku na stanowisku stażysty. Od 1 stycznia 2017 r. został przeniesiony na własny wniosek do Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Jak przypomniała komenda, w toku służby funkcjonariusz systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2012 r. ukończył szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w ośrodku szkolenia przy KW PSP w Toruniu. W 2015 r. ukończył szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w SP PSP w Bydgoszczy.

Był absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności we Włocławku. Posiadał też kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego na poziomie specjalistycznym. Był także nurkiem MSWiA w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Wodno-Nurkowego miał uprawnienia do kierowania pracami podwodnymi.

Źródło: Super Express, PAP

GALERIA. Pogrzeb strażaka Patryka Michalskiego. 34-latek zginął, gasząc pożar kamienicy w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z państwowej uroczystości:

Wybuch kamienicy w Poznaniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.