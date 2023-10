To on walczył, by wyrwać 5-latka ze szponów śmierci. Lekarzowi łamał się głos. "Medycyna jest bezsilna"

Zbysław C. to sprawca haniebnego ataku w Poznaniu

Cały czas trudno uwierzyć w to, co w środę (18 października 2023 r.) wydarzyło się w Poznaniu. Przypomnijmy - około godziny 10.00 w rejonie skrzyżowania ulic Łukaszewicza i Karwowskiego na poznańskim Łazarzu, przedszkolaków zaatakował nożownik. Dziennikarka "Super Expressu" ustaliła, że grupa dzieci wyszła z placówki na wycieczkę do pobliskiej poczty. Chcieli wysłać pocztówki. 5-letni Maurycy zmarł w szpitalu. - Sprawca został zatrzymany przez przypadkowych przechodniów i policjantkę w czasie wolnym od służby - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy KWP w Poznaniu. Obezwładnionym mężczyzną okazał się 71-letni Zbysław C., który miał wcześniej grozić kobiecie, pracującej w pobliskim sklepie. Pozostawało pytanie, co dalej z podejrzanym. W czwartek, rzecznik poznańskiej prokuratury przekazał nowe informacje.

Zbysław C. jest ciężko chory? Prokurator o sprawcy ataku w Poznaniu

- Przyczyną zgonu dziecka była jedna rana kłuta klatki piersiowej - mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, z którym rozmawiała nasza dziennikarka. Doświadczeni lekarze robili wszystko, co w ich mocy, aby uratować Maurycego. Tymczasem Zbysław C. nie usłyszał jeszcze zarzutów. - Obecnie nie możemy wykonać czynności procesowych z udziałem zatrzymanego. Czekamy na informację ze szpitala, czy możemy z jego udziałem wykonać te czynności. Jest to uzależnione od jego stanu zdrowia. Wiadomo, że mężczyzna leczył się neurologicznie w przeszłości - mówi prokurator Wawrzyniak.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna ma guza mózgu. Czy to choroba mogła wpłynąć na zachowanie Zbysława C.? Na to pytanie będą musieli odpowiedzieć biegli, gdyż w przypadku takich schorzeń może dochodzić do zaburzeń somatyczno-psychicznych. Pod opieką psychologów znaleźli się rodzice Maurycego, dzieci z przedszkola oraz kadra pedagogiczna. Tę pomoc zagwarantowały im władze miasta Poznania.