Policja mówi, co się stało

1,5-roczne dziecko zabrał śmigłowiec LPR! Potężne zderzenie. Kilka osób rannych w wypadku pod Mielcem [ZDJĘCIA]

W miejscowości Sadkowa Góra pod Mielcem doszło we Wszystkich Świętych do groźnego wypadku. Po godz. 13 na drodze wojewódzkiej nr 982 zderzyły się czołowo osobowy ford i hyundai. Cztery osoby zostały ranne, w tym 1,5-roczne dziecko, które z miejsca zdarzenia zabrał do szpitala w Rzeszowie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja ujawniła wstępne okoliczności zdarzenia.