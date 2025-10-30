Arcybiskup Józef Michalik w szpitalu. Przeszedł operacje kardiologiczną. Ujawniono, w jakim jest stanie

Opinia publiczna z niepokojem oczekuje na wieści o stanie zdrowia 84-letniego hierarchy. Co się stało? Jak czuje się arcybiskup Józef Michalik?

Rzecznik prasowy archidiecezji przemyskiej ksiądz Bartosz Rajnowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) uspokajał, że „wydaje się, że wszystko jest w porządku”. Dodał jednak, że sytuacja była nagła i wymagała natychmiastowej interwencji lekarzy. Zaznaczył również, że należy wziąć pod uwagę wiek arcybiskupa oraz jego wcześniejsze problemy zdrowotne.

- Lekarze właściwie ocenili całą sytuację. Musimy wziąć pod uwagę wiek arcybiskupa i wcześniej przebyte choroby, stąd apel o modlitwę – powiedział ks. Rajnowski.

Nagła interwencja kardiologiczna u arcybiskupa Michalika

„To była nagła sytuacja, niezbędna była interwencja lekarzy kardiologów” – powiedział ks. Rajnowski, cytowany przez PAP. Szczegóły dotyczące operacji nie zostały podane do publicznej wiadomości. Wiadomo jedynie, że konieczna była interwencja kardiologiczna.

Arcybiskup Józef Michalik urodził się 20 kwietnia 1941 roku w Zambrowie. Święcenia biskupie przyjął w 1986 roku z rąk Jana Pawła II. W 1993 roku został mianowany metropolitą przemyskim. W latach 2004-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W 2015 roku, po osiągnięciu wieku emerytalnego, złożył rezygnację z funkcji metropolity przemyskiego. Jego następcą został biskup Adam Szal.

