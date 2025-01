Atak zimy! Śnieg i burze to nie wszystko. Wichury nie odpuszczą. Prognoza IMGW na 11.01.2025

Spis treści

Pogoda w sobotę 11 stycznia 2025 nie będzie nas rozpieszczać. Zima znów pokaże, że nigdzie się nie wybiera. Możliwe są opady śniegu i śniegu z deszczem, do tego należy dodać silny wiatr. Temperatura miejscami spadnie poniżej zera.

Z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę 11.01.2025 w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju.

- Miejscami przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na południu, w centrum i na wschodzie do 5 cm. Na wybrzeżu możliwe burze - podaje IMGW.

Temperatura 11.01.2025

Temperatura spadnie do około -4°C w rejonach podgórskich Karpat.

- Temperatura maksymalna od -2°C w centrum i na południu kraju do 2°C nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat około -4°C - czytamy na stronie IMGW.

Jak podaje IMGW, wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, do 40 km/h, porywisty, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Porywy na obszarze całego kraju do 60 km/h, lokalnie do 65 km/h, nad morzem do 85 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, w Karpatach do 80 km/h.

Pogoda na jutro. Noc z soboty na niedzielę (11.01.2025/12.01.2025)

Jak podają eksperci IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (11.01.2025/12.01.2025) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami ma zachodzie kraju. Należy spodziewać się śniegu. Gdzie będzie najgorzej?

- Miejscami opady śniegu, na południu Śląska i Małopolski o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w południowej połowie kraju o 5-7 cm, na południu Małopolski o 10 cm, natomiast na południu Śląska o 15 cm - podaje IMGW.

Eksperci IMGW informują, że temperatura minimalna osiągnie od -3°C na południu i północnym wschodzie do 2°C na wybrzeżu; w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów od -6°C do -4°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami w całym kraju porywisty. Porywy nad morzem do 85 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 60 km/h, wysoko w Karpatach do 80 km/h, w Sudetach do 120 km/h.

