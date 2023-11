i Autor: Counselling/cc0/pixabay zdjęcie ilustracyjne

Przemoc wśród rówieśników

Bójka nastolatek na placu zabaw. 14-latka kopana i uderzana przez byłe koleżanki. "Wpierw się przytulają, a potem biją"

Na placu zabaw w Przemyślu doszło do scen rodem z oktagonów MMA. 14-letnia Wiktoria była kopana i bita pięściami przez byłe koleżanki. Dodatkowo brat jednej z agresywnych dziewczyn nagrywał zajście telefonem, a wideo trafiło do sieci. - One wpierw się przytulają, a potem biją. Dla nich to jest normalne, w tym ich podwórkowym świecie - tłumaczy w programie "Uwaga! TVN" matka jednej ze sprawczyń pobicia.