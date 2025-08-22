Dominika i Grześ pochowani obok siebie. "Kochanym dzieciom". Grób zniknął pod białymi kwiatami

vera | MM
2025-08-22 16:11

Morze białych kwiatów przykryło grób Dominiki i Grzesia, którzy zginęli w tragicznym wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę lawety. 19-letnia dziewczyna i jej 12-letni brat spoczęli obok siebie w Tuszowie Narodowym. Ich pogrzeb zgromadził tłumy, a poruszające słowa księdza wycisnęły łzy z oczu żałobników.

  • W piątek (22.08) w Tuszowie Narodowym odbył się pogrzeb 19-letniej Dominiki i 12-letniego Grzesia.
  • Rodzeństwo zginęło w tragicznym wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę lawety.
  • Pogrzeb zgromadził tłumy. Grób zasypano dziesiątkami wieńców z białymi kwiatami
  • Wypadek wydarzył się 18 sierpnia w miejscowości Grochowe (pow. mielecki).
  • Kierowca lawety, 43-letni Artur C., uciekał przed policją i uderzył w seata
  • Na miejscu zginęły trzy osoby: Dominika, Grześ oraz 18-letni obywatel Niemiec.
  • Artur C. został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu kara do 25 lat więzienia.

W piątek (22.08) w Tuszowie Narodowym odbył się pogrzeb Dominiki i Grzesia, którzy zginęli w wypadku samochodowym spowodowanym przez pijanego kierowcę lawety. 19-letnia Dominika i 12-Grześ to rodzeństwo, mieli przed sobą całe życie. - Oni tak naprawdę nie umarli, tylko odeszli. Wciąż są z nami - mówił ksiądz do pogrążonych w rozpaczy żałobników.

Cmentarz, na którym spoczęło rodzeństwo, leży 300 metrów od kościoła, w którym odbył się pogrzeb. Grób został zasypany dziesiątkami wieńców z białymi kwiatami. Całość mocno się wyróżnia i z daleka może przypominać biały żaglowiec, otoczony szarymi mogiłami. Grób cały czas odwiedzają bliscy Dominika i Grzesia, którzy wciąż nie mogą pogodzić się ze śmiercią rodzeństwa.

Tuszów Narodowy. Grób Dominiki i Grzesia, którzy zginęli w tragicznym wypadku

i

Autor: Super Express

Do tego potwornego wypadku doszło w poniedziałek (18.08) wieczorem w miejscowości Grochowe w pow. mieleckim. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pijany kierowca lawet Artur C. nie zatrzymał się do kontroli policyjnej i zaczął uciekać. W pewnym momencie kierowca uderzył w seata jadącego drogą z pierwszeństwem przejazdu. Seat wypadł z drogi i uderzył w betonowy słup energetyczny. Jadące samochodem trzy osoby zginęły na miejscu: 19-letnia Dominika, jej 12-letni brat Grześ oraz 18-letni chłopak, obywatel Niemiec.

Kierowca lawet próbował jeszcze uciekać pieszo, ale szybko został złapany. Mężczyzna był pijany. Przeprowadzone na miejscu badanie na zawartość alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę lawety, wykazało prawie półtora promila. 43-letni Artur C. usłyszał zarzuty: spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, mimo że już został prawomocnie skazany za podobny czyn, a także niezatrzymania się do kontroli drogowej.

W czasie przesłuchania Artur C. przyznał się do tych zarzutów. Został aresztowany na 3 miesiąca. Grozi mu 25 lat więzienia.

Daria zginęła w potwornym wypadku
Tuszów Narodowy. Grób Dominiki i Grzesia, którzy zginęli w tragicznym wypadku
15 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRAGICZNY WYPADEK