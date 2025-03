Dopadli go łowcy głów. Francuz wielokrotnie krzywdził małą dziewczynkę

Cmentarz i wzgórze cerkiewne w Laszkach! To piękne miejsce warto odwiedzić

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie prowadzili poszukiwania za 59-letnim obywatelem Francji, który został skazany na łączną karę 9 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna, przebywając na terenie Francji oraz Polski, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wielokrotnie doprowadził do obcowania płciowego małoletnią poniżej 15 roku życia.

W 2019 roku Sąd Rejonowy w Stalowej Woli wydał za nim list gończy. Od tamtej pory mężczyzna ukrywał się poza granicami kraju.

Podkarpaccy łowcy głów, ustalili miejsce pobytu poszukiwanego.

- Wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, pozwoliło na jego zatrzymanie we Francji. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz sprawnej wymianie informacji - mówi komisarz Ewelina Wrona z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Mężczyzna został zatrzymany w niewielkiej miejscowości Laval-en-Brie. W ubiegłym tygodniu odbyła się ekstradycja poszukiwanego do Polski. Trafił on już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności.

Łowcy głów wytropili groźnego gangstera. Był poszukiwany trzema listami gończymi