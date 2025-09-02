Jedyny taki projekt na świecie. Orkiestra Księżniczek przyjedzie do Rzeszowa

Niezwykłe show

Orkiestra Księżniczek - część 2. to muzyczne show łączące muzykę klasycznąz rozrywkową. Gwiazdorska obsada, soliści, śpiewacy, tancerze, zjawiskowe głosy, spektakularne show świetlne – na widzów czeka spektakularne widowisko. To także doskonała zabawa, znakomity kontakt z publicznością, różnorodny repertuar i mnóstwo humoru. Show Orkiestry Księżniczek to wspaniała uczta dla zmysłów, zapierające dech w piersiach olśniewające kostiumy, stworzone przez najlepszych projektantów, aby wzbogacić to niesamowite wydarzenie.

Na scenie pojawią się artyści występujący w największych polskich i światowych salach koncertowych. Artyści wzruszają i bawią publikę od wielu lat, za każdym razem przyjmowani owacjami na stojąco.

Przeboje muzyki klasycznej w nowym wydaniu

Jak zapewniają organizatorzy, to połączenie klasycznej formy i kunsztu z młodością, wdziękiem, werwą i niespotykaną muzykalnością artystów wykonujących to widowisko. Zabrzmią największe, ponadczasowe przeboje muzyki klasycznej w zupełnie nowym, zaskakującym wydaniu! Orkiestra Księżniczek pojawi się już 4 października w Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej.

Bilety dostępne są na stronie Orkiestry Księżniczek.