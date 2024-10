Komendant Główny Policji odwiedził funkcjonariusza ranionego nożem podczas interwencji domowej

Cztery wygrane w Eurojackpot w Polsce. To do mieszkańców tych miast trafi duża kasa!

To miała być interwencja jakich wiele. - Funkcjonariusze mieli udzielić asysty ratownikom medycznym wobec agresywnego mężczyzny. Ze zgłoszenia matki 30-latka wynikało, że jej syn demoluje mieszkanie, stwarza zagrożenie dla niej, jak i dla samego siebie. Kiedy policjanci weszli do środka, jeden z nich został ugodzony nożem w klatkę piersiową. Mundurowi zatrzymali 30-latka – przekazywała zaraz po zdarzeniu Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Agresor został zatrzymany i trafił do szpitala psychiatrycznego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policjant Tomasz Wieczorek w stanie niezagrażającym życiu trafił do jarosławskiego szpitala. 31 października w palcówce, gdzie przebywa ranny funkcjonariusz pojawił się Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie podinsp. Piotr Stępka oraz Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu podinsp. Jan Wojtowicz. Wszyscy spotkali się z rannym policjantem, jego żoną i córeczką Polą.

-Komendant Główny Policji wspólnie z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie i Komendantem Powiatowym Policji w Jarosławiu podziękowali funkcjonariuszowi za jego ofiarną służbę oraz życzyli szybkiego powrotu do zdrowia. Całemu personelowi szpitalnemu nadinsp. Marek Boroń złożył podziękowania za opiekę nad rannym funkcjonariuszem-przekazała Anna Długosz, rzecznik Prasowy KPP Jarosław.

Nadinsp. Marek Boroń Komendant Główny Policji wizytował także Komendę Powiatową Policji w Jarosławiu.