Mała Pola jest już w domu! Rodzice: "Wierzymy , że przyjdą i do nas lepsze dni"

Na leczenie Poli, która choruje na SMA zebrano 9,5 miliona złotych, co przyniosło ogrom szczęścia rodzicom i bliskim, zaangażowanym w akcję. Niestety, niedługo potem przyszedł cios. W środę, 25 stycznia 2023, rodzice Poli Matuszek zamieścili druzgocący wpis w mediach społecznościowych, z którego wynikało, że Pola zadławiła się i trafiła do szpitala. Zaczęła się walka o życie dziecka. W mediach społecznościowych rodzice Poli przekazywali najważniejsze informacje o jej stanie zdrowia. Niedawno, w niedzielę 21 maja rodzice Poli przekazali, że dziewczynka jest w szpitalu. Teraz poinformowano, że dziewczynka jest już w domu.

W czwartek (1 czerwca) z okazji Dnia Dziecka rodzice Poli przekazali życzenia wszystkim malcom "dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, a wokół siebie ludzi na których zawsze można liczyć". Przekazali również, że ich córeczka jest w domu.

- Kochani od kilku dni jesteśmy w domu, Pola wróciła do swoich zajęć, każdego dnia walczy o powrót do sprawności, a jak tylko mamy możliwość, odpoczywamy na świeżym powietrzu. Każdego dnia wierzymy , że przyjdą i do nas lepsze dni , że nasza mała córeczka zazna odrobiny szczęścia - napisali w mediach społecznościowych.

