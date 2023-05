Malutka Pola trafiła do szpitala. Rodzice przekazali fatalne wieści. "Modlimy się"

Policjantka przyjechała do pracy pijana. Co dalej z funkcjonariuszką z Lubaczowa?

Zebranie 9,5 miliona na lek dla chorej na SMA dziewczynki przyniosło ogrom szczęścia rodzicom i wszystkim osobom, które walczyły o każdą złotówkę dla malutkiej Poli. Niestety, niedługo później przyszedł straszny cios. W środę, 25 stycznia 2023, rodzice Poli Matuszek z Białobok zamieścili druzgocący wpis w mediach społecznościowych, z którego wynikało, że Pola zadławiła się i trafiła do szpitala. Zaczęła się walka o życie dziewczynki. W mediach społecznościowych rodzice Poli przekazywali najważniejsze informacje o jej stanie zdrowia. 30 marca poinformowano, że dziecko wróciło do domu. 17 kwietnia dziewczynka trafiła na turnus w ośrodku rehabilitacyjnym.

Niestety, w niedzielę 21 maja rodzice Poli przekazali, że dziewczynka jest w szpitalu.

- W te słoneczną niedziele witamy was ze szpitala. Niestety po wypadku u Poli nadal nie wrócił odruch przełykania wczoraj nie poradziła sobie ze śliną i doszło do zachłyśnięcia. W związku z tym trafiliśmy do szpitala. Tu Pola poddana jest hospitalizacji w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych i leczenia. Nieustannie modlimy się by ten koszmar się skończył i Pola wróciła do sił z przed wypadku - przekazują rodzice Poli.

