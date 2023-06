Mama pięcioraczków przekazała nowe wieści o Charlim. "Łez nie mogę powstrzymać"

Dominika i Vincent Clarke na co dzień mieszkają we wsi Puchacze w gminie Horyniec-Zdrój na Podkarpaciu. Cała Polska usłyszała o nich w lutym 2023, a wszystko za sprawą niezwykłych narodzin pięcioraczków. Na świat przyszły maluszki: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Para wychowywała wcześniej siedmioro dzieci, zapragnęli ósmego dziecka. Nie spodziewali się, że rodzina powiększy się tak znacznie!

Niestety, kilka dni później odszedł Henry James. Starsze rodzeństwo pożegnało zmarłego chłopca wypuszczając w niebo biało-niebieskie balony, a przed domem zapalili race na znak pamięci. Mama pięcioraczków, pani Dominika nie miała lekko, tuż po porodzie musiała przejść operację kolana, które nie wytrzymało ciężkiej ciąży. Wylądowała na wózku inwalidzkim, żeby nie przeciążać zoperowanego stawu. Z kolei Charli musiał przejść operację serca. Chłopczyk miał "dziurkę w sercu". Operacja się udała, jednak chłopiec wciąż pozostaje w krakowskim szpitalu. W jednym z najnowszych wpisów mama pięcioraczków, pani Dominika opublikowała zdjęcie chłopca i przekazała najnowsze wieści ze szpitala.

- Charlie pozdrawia wszystkich. Kroczek do przodu - bez CPAP, kroczek do tyłu - CPAP (CPAP - metoda wspomagająca oddychanie - przyp. red). i tak w kółko.... Uwielbia, gdy tatuś może z nim spędzić dzień, a mamusię serce boli. Zawsze czekam z niecierpliwością, aż mąż dojedzie do Krakowa, potem czekam już jak na szpilkach na zdjęcie, a potem... Potem łez nie mogę powstrzymać, tak się pchają, ale może kiedyś przyjdzie ten dzień, kiedy weźmiemy go do domu - napisała.