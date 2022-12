Mówili, że chcą wybrać trumnę, napadli na zakład pogrzebowy! Co tam się wydarzyło?

Horoskop na weekend 17-18 grudnia 2022. Co czeka Cię w sobotę i niedzielę? Prawdziwy przełom w portfelu tego znaku zodiaku

Do napadu na zakład pogrzebowy doszło w Stalowej Woli (Podkarpackie) w piątek (16 grudnia 2022) około godziny 8.00. Z relacji właściciela zakładu wynika, że do środka weszło dwóch mężczyzn, którzy rzekomo chcieli wybrać trumnę dla bliskiej osoby, która zmarła. W pewnym momencie mężczyźni rzucili się na właściciela zakładu, zaczęli go bić m.in. pałką teleskopową! Następnie zdemolowali lokal.

Jak podała mł. asp. Małgorzata Kania w rozmowie z Polską Agencją Prasową, napastnicy uciekli w kierunku osiedla Charzewice. Trwają poszukiwania.

- Pobity mężczyzna trafił do szpitala na badania diagnostyczne. Na miejscu pracują policjanci z wydziału kryminalnego, którzy przeprowadzili już oględziny miejsca. Trwają czynności, które mają ustalić sprawców napadu – podkreśliła oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli mł. asp. Małgorzata Kania, cytowana przez PAP.

