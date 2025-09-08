Nowe informacje z rodziny pięcioraczków z Horyńca. Natychmiastowy szpital, krytyczna sytuacja

2025-09-08 10:13

Rodzina pięcioraczków z Horyńca wciąż wzbudza ogromne emocje. Dominika Clarke opisuje w sieci zarówno pozytywne, jak i dramatyczne chwile. Mama pięcioraczków podzieliła się z obserwującymi relacją z wypadku, który przez przypadek spowodowało jedno z jej dzieci. Kobieta musiała udać się do szpitala!

Dramat w rodzinie pięcioraczków z Horyńca. Natychmiastowy szpital

Autor: @rodzinaclarke / Facebook/ Archiwum prywatne / Unsplash/ Materiały prasowe Dramat w rodzinie pięcioraczków z Horyńca. Natychmiastowy szpital
  • Życie rodziny pięcioraczków z Horyńca śledzą tysiące internautów. Dominika Clarke dzieli się z nimi zarówno pięknymi chwilami, jak i dramatycznymi momentami. Tym razem zrelacjonowała poważny wypadek, do którego doszło w domu.
  • Mama pięcioraczków trafiła do szpitala w Tajlandii. - Gdy spojrzeliśmy na palec, można powiedzieć, że były dwa kawałki - opisała ze szczegółami.
  • Dominika Clarke ujawniła okoliczności niecodziennego wypadku. Więcej informacji znajdziecie w materiale na se.pl.

Dramat w rodzinie pięcioraczków z Horyńca. Mama wszystko opisała

Piękne i trudne chwile, wzloty i upadki, radości i smutki - kanały rodziny pięcioraczków z Horyńca są pełne emocji. Dominika Clarke nie waha się dokładnie opisywać, z czym się zmaga. - Powiedźcie mi, jak dajecie z tym radę, bo ja już nie mogę - apelowała, gdy zaatakowała ją groźna bakteria. Wówczas internauci sugerowali, że w takich przypadkach trzeba udać się do specjalisty. Tym razem mama pięcioraczków nie miała wyjścia.

- Przygotowałam koszyki do pralni i wychodziłam z domu. Drzwi były lekko otwarte i chciałam je ze sobą zamknąć. Dałam rękę, przyłożyłam do drzwi i w tym momencie któreś z dzieci popchnęło drzwi, które niefortunnie zatrzasnęły mój palec pomiędzy drzwiami a framugą - zrelacjonowała Dominika Clarke i dodała, że natychmiast musiała udać do lecznicy.

Palec mamy pięcioraczków był w zasadzie w dwóch częściach. Lekarze zrobili wszystko jak trzeba i zszyli ranę. Medycy w Tajlandii podołali zadaniu. Pozostaje mieć nadzieję, że do podobnych wypadków nie będzie dochodziło w przyszłości.

Kim są członkowie rodziny pięcioraczków z Horyńca?

Dominika i Vincent Clarke zyskali sławę w 2023 roku. To właśnie wtedy, w krakowskim szpitalu na świat przyszły pięcioraczki. Kobieta i mężczyzna wychowują łącznie jedenaścioro dzieci. Po tragicznej śmierci jednej z pociech, rodzina pięcioraczków z Horyńca przeprowadziła się do Tajlandii i próbuje ułożyć sobie życie w dalekiej Azji. Życie tej rodziny można śledzić m.in. w serwisach:

  • TikTok (273 tysiące obserwujących)
  • Instagram (137 tysięcy obserwujących)
  • Facebook (318 tysięcy obserwujących)

