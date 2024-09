Podkarpacie wspiera powodzian. Służby wojewody apelują. Oto, co jest najpotrzebniejsze

Służby wojewody poinformowały o potrzebie zbiórki sprzętu służącego do sprzątania po powodzi. Jan Ziobro, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim od soboty przebywa w dotkniętych kataklizmem Głuchołazach w województwie opolskim. Po rozmowie z burmistrzem miasta przekazał, jakie są najpilniejsze miejscowe potrzeby, jeśli chodzi o sprzęt techniczny niezbędny do sprzątania po powodzi.Oto lista najpotrzebniejszych rzeczy:

taczki,

łopaty,

miotły, szczotki,

chemia do powierzchni,

kombinezony jednorazowe,

wodery,

maseczki jednorazowe.

Powódź w Polsce. Zbiórka sprzętu

Wszystkie osoby, które chciałyby przekazać rzeczy z listy (wyłącznie te, bez wody czy żywności!), mogą je dostarczyć do poniedziałku, do godziny 12 - do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. 23 września po południu do Głuchołaz pojedzie transport z zebranymi darami.

Jak informuje zespół prasowy wojewody podkarpackiego, Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki poprosiła również samorządowców, żeby przejrzeli swoje magazyny i jeśli mają sprzęt, którym mogą wesprzeć Głuchołazy, dołączyli się do zbiórki.