Wiele placówek medycznych oraz samorządowców tuż po 1 stycznia odwiedza nowych mieszkańców miast i gmin, którzy urodzili się wraz z nadejściem pierwszych chwil Nowego Roku. Szpital w Stalowej Woli również pokazał szczęśliwą mamę, która urodziła maleństwo w noworoczny wieczór. Jej radość jest większa niż wszystkich innych pań, które tego dnia zostały szczęśliwymi położnicami.

- 1 stycznia o godz. 21:31 w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli przyszedł na świat Ignacy! Ignacy to syn Katarzyny i Jakuba. Maluch po urodzeniu ważył 3 kg i miał 53 cm długości - czytamy w standardowej notatce z takich wydarzeń, jakich na początku roku jest wiele. Jednak rodzina, która została zamieszczona na zdjęciu ma jeszcze jeden ogromny powód do radości, by świętować właśnie tego dnia. W komunikacie szpitala podano, że mama już drugi raz odwiedziła porodówkę 1 stycznia!

- Co ciekawe, również starszy syn Państwa Katarzyny i Jakuba - Marcelek był pierwszym dzieckiem urodzonym w stalowowolskim szpitalu w 2019 r. - czytamy.

Tak więc obaj synowie pani Katarzyny i pana Jakuba przyszli na świat w Nowy Rok. Bracia razem będą świętować urodziny, a ten dzień na zawsze wpisze się w pamięć małżeństwa, kiedy to mogli zostać szczęśliwymi rodzicami dokładnie tego samego dnia w odstępie 5 lat! Niesamowite szczęście spotkało Marcela i Ignasia, którzy jako bracia będą obchodzić razem dmuchać świeczki na swoim torcie, tylko z innymi cyferkami.

2 stycznia 2025 roku z gratulacjami dla rodziców oraz upominkiem dla Ignacego pospieszyli dyrektor szpitala w Stalowej Woli Beata Barcicka-Kłosowska oraz starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny. Prezentami zostały obdarowane również pozostałe maluchy przebywające na oddziale położniczym.

