Rodzina pięcioraczków z Horyńca rozgościła się w Tajlandii na dobre! Tym razem pani Dominika "zabrała" ze sobą internautów na wyspę Phuket. Wyjazd odbył się z okazji urodzin syna Philippa. Kobieta pokazała wizytę w kinie. Nie jest to zdecydowanie zwykły multipleks. Można się tu poczuć luksusowo.

- Pomysł na deszczowy dzień na wyspie Phuket - kino luksusowe, przed seansem możesz zjeść do woli w bufecie, Twoje przekąski zostaną dostarczone do Twojego miejsca, a podczas seansu możesz otrzymać więcej. Koszt to około 100zł od osoby - precyzuje mama pięcioraczków.