Tragiczna historia pielgrzymek do Medjugorie. Najtragiczniejszy wypadek pochłonął 20 ofiar

Do tragedii doszło w niedzielę, 16 sierpnia, około godz. 1 w nocy. Polski autokar uległ wypadkowi na węgierskiej autostradzie M3, niedaleko miejscowości Mezőkeresztes we wschodniej części kraju. Pojazdem podróżowało 59 obywateli Polski. Śmierć poniosło 12 osób, natomiast dziesięć kolejnych trafiło do węgierskich szpitali w ciężkim stanie. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia.

Uczestnikami wyjazdu byli przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia. Wracali do Polski z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.

Dwanaście ofiar katastrofy z 2022 roku

Inny tragiczny wypadek wydarzył się 6 sierpnia 2022 roku. Polski autokar zmierzający do Medjugorie rozbił się na terenie Chorwacji. Zginęło 12 pielgrzymów, a 32 osoby zostały ranne.

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Uczestnicy wyjazdu jechali do sanktuarium, aby modlić się między innymi o pokój w Ukrainie. W rozmowie z „Super Expressem” organizator pielgrzymki mówił o duchowym charakterze podróży. - W tym autokarze jechali kapłani i zakonnice, była opieka duchowa. Nie rozumiem tego, co się stało, ale nie wiemy, jaka jest wola pana Boga – mówił.

Autokar przewrócił się i wpadł do rowu

Najtragiczniejsza z opisanych katastrof wydarzyła się 1 lipca 2002 roku w węgierskiej miejscowości Balatonszentgyörgy. Autokarem marki DAF podróżowało 51 pielgrzymów zmierzających do Medjugorie.

Na rondzie autobus najechał na wysoki krawężnik, przewrócił się na dach, a następnie wpadł do przydrożnego rowu. Bilans wypadku był dramatyczny: życie straciło 20 osób, natomiast 31 zostało rannych.

Pielgrzymkę zorganizowali franciszkanie z klasztoru w Stoczku. Po katastrofie w województwie lubelskim ogłoszono dzień żałoby. W listopadzie 2002 roku na miejscu tragedii odsłonięto pomnik wyposażony w 20 dzwonków – po jednym dla każdej z ofiar.

Chorwacja. Wypadek polskiego autokaru. Ksiądz Leszek: Ci z tyłu przygnietli tych, którzy byli z przodu