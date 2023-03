Znany z TikToka ksiądz o "wiecznym potępieniu". Wskazał, kto pójdzie do piekła!

Ksiądz Sebastian Picur to duchowny z Podkarpacia, który znany jest w całej Polsce, a wszystko za pomocą TikToka, gdzie ksiądz jest bardzo aktywny. Nie boi się trudnych pytań, odpowiada na nurtujące internautów zagadnienia, a jego nagrania są szeroko komentowane w mediach. Tym razem ksiądz poruszył sprawę piekła.

- Kto idzie do piekła? - brzmiało pytanie internauty.

Ksiądz Sebastian Picur odpowiedział:

- Kto świadomie i dobrowolnie odrzuca Pana Boga, sam skazuje się na wieczne potępienie - brzmi odpowiedź.

Jak zwykle, pojawiło się mnóstwo komentarzy:

"Powiem tak: piekło jest na ziemi"; "Ja nigdy nie odrzucam, wiem że jest ze mną ale nie daje mi on szczęścia :( nie mam fajnego życia" ; "Wiadomo, najlepiej straszyć ludzi piekłem, żeby posłusznie wykonywali rozkazy. Przykre to wszystko. Boga już dawno nie ma w kościele" ; "Piekło jest na ziemi. Bóg kocha bezinteresownie, w przeciwieństwie do księży" - to niektóre z nich.