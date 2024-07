i Autor: pixabay.com

zaskakująca decyzja pracodawcy

Położna zwolniona tuż przed emeryturą! Pracodawca wykorzystał ten przepis, zaskakujące posunięcie

Przez 35 lat była położną na oddziale ginekologii i położnictwa w Podkarpackim Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie. Kobieta spokojnie "dobijała" do emerytury, do której zostały jej tylko 3 lata. Niespodziewanie szef wręczył kobiecie... wypowiedzenie. - To był szok. Zostałam z niczym - mówi dziennikarzom "Gazety Wyborczej" położna.