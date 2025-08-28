Bohaterowie z Chorzowa. Ryzykując życiem, zatrzymali nożownika! Ich odwaga zasługuje na uznanie

2025-08-28 16:14

Wszyscy jeszcze mają w pamięci horror sprzed tygodnia, który dział się w Chorzowie. Na ulicy został zaatakowany 52-letni Petro K. Mężczyzna pochodzący z Ukrainy został kilka razy dźgnięty nożem przez Dariusza J. (47 l.). Makabra działa się na ul. Siemianowickiej i spowodowała wybuch paniki. Wtedy trzej ludzie ruszyli do akcji - dwóch starało się pomóc ofierze, trzeci natomiast pojmał samego nożownika.

O wyczynie Przemysława Banasia pisaliśmy już obszernie na łamach "Super Expressu". Przypomnijmy, że to właśnie ten wychowawca z pobliskiego Domu Dziecka, zaalarmowany przez spanikowanych ludzi, postanowił powstrzymać agresywnego Dariusza J. Plastikową rurka zaatakował nożownika. Uderzał go w korpus i w rękę, starając się wytracić mu długi, ostry nóż. Gdy ta sztuka się udała, pan Przemek błyskawicznie rzucił się do ataku na Dariusza J. Powalił mężczyznę na ziemię i przytrzymał go aż do momentu, gdy zjawili się policjanci.

W całym tym horrorze było jeszcze dwóch innych dzielnych ludzi. To Sebastian Wróbel i Dawid Pikuła. Pan Sebastian jest przeszkolony z ratownictwa medycznego. Gdy zobaczył z okna budynku, w którym pracuje, że na ulicy leży krwawiący mężczyzna, natychmiast pobiegł, by mu pomóc. Wkrótce dołączył do niego pan Dawid. Obaj próbowali zatrzymać krwawienie z licznych ran, jakie miał 52-letni Petro K., a gdy ranny człowiek stracił przytomność, prowadzili akcję resuscytacyjną. Mimo ich wysiłków, Ukrainiec niestety zmarł. Jego rany okazały się zbyt liczne i zbyt rozlegle. Wykrwawił się.

Odwagę i determinację trzech bohaterskich mężczyzn doceniła policja. Przemysław Banaś, Sebastian Wróbel oraz Dawid Pikuła zostali zaproszeni do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie spotkali się z nimi szef śląskich mundurowych nadinsp. Mariusz Krzystyniak oraz komendant w Chorzowie insp. Andrzej Brzozowski.

Obaj wręczyli pamiątkowe dyplomy bohaterom i komplementowali ich postawę. - Zachowanie panów stanowiło wzór odpowiedzialności, obywatelskiej odwagi i poświęcenia dla dobra społeczeństwa i zasługuje na szczególne uznanie - powiedział nadinsp. Mariusz Krzystyniak.

